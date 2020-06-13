(فرصة عمل)
|(٥) عمال بنزينة السن من ١٨ إلى ٣٥ سنة المؤهل إعدادية نقبل طلبة شيفت العمل ١٢ ساعة يومان إجازة من كل أسبوع القطامية المعادي أكتوبر الشروق (يوفر سكن في الساحل الشمالي) مرتب شهرى ٢٠٠ج أساسي تبس يومى ١٠٠ إلى ١٢٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060724
2,600 جنيه
3,200 جنيه
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال