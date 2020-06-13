عمال بنزينة

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تفاصيل الإعلان
(٥) عمال بنزينة السن من ١٨ إلى ٣٥ سنة المؤهل إعدادية نقبل طلبة شيفت العمل ١٢ ساعة يومان إجازة من كل أسبوع القطامية المعادي أكتوبر الشروق (يوفر سكن في الساحل الشمالي) مرتب شهرى ٢٠٠ج أساسي تبس يومى ١٠٠ إلى ١٢٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ايجل
التليفون: 01284663106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060724
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