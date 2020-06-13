(٥) عمال بنزينة السن من ١٨ إلى ٣٥ سنة المؤهل إعدادية نقبل طلبة شيفت العمل ١٢ ساعة يومان إجازة من كل أسبوع القطامية المعادي أكتوبر الشروق (يوفر سكن في الساحل الشمالي) مرتب شهرى ٢٠٠ج أساسي تبس يومى ١٠٠ إلى ١٢٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦