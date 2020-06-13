(٢) عمال إنتاج "شباب فقط" السن من ١٨ إلى ٣٥ سنة العمل ١٢ ساعة لا يشترط مؤهل/ يقبل طلبة العمل فى مصنع مواد غذائية أو بلاستيك فى المنطقة الحرة بأكتوبر الراتب من ٢٦٠٠ إلى ٣٣٠٠ج + سكن ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦