عمال إنتاج

(فرصة عمل)
|(٢) عمال إنتاج "شباب فقط" السن من ١٨ إلى ٣٥ سنة العمل ١٢ ساعة لا يشترط مؤهل/ يقبل طلبة العمل فى مصنع مواد غذائية أو بلاستيك فى المنطقة الحرة بأكتوبر الراتب من ٢٦٠٠ إلى ٣٣٠٠ج + سكن ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060721
200 جنيه
3,200 جنيه
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال