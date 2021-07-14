عمال انتاج

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصالت داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود:30102189 للتواصل :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099976
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عامل نظافة - في الجيزة مصر

عامل نظافة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي حاصل على مؤهل دبلوم صنايع قسم كهرباء للعمل بالمملكه العربيه السعوديه للاتصال 010331177.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب نجارين للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب نجارين للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمؤسسه مقاولات كبرى في المملكه العربيه السعوديه في مدينه الرياض نجارين توفر المؤسسه ( سكن + اق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للكبرى المزارع بالسعوديه ( ابها ) : عامل زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للكبرى المزارع بالسعوديه ( ابها ) : عامل زراعى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي حغرات - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي حغرات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية كهربائى معدات (بوكلين) حفارات هيوندا.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( أبها ) : حداد مسلح بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني موقع - في الجيزة مصر

مطلوب فني موقع

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: عامل مزرعة دواجن - في الجيزة مصر

عامل مزرعة دواجن

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة مزارع كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية عامل مزرعة دواجن خبرة لاتقل عن ( 3 ) .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير أمين مخازن بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير مسؤل مستخلصات بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير أمين مخازن بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير مسؤل مستخلصات بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager