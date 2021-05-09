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تفاصيل الإعلان
مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصالت داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود :30102189 للتواصل :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099974
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مطلوب للعمل داخل مصر

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مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مشرف عمال بالشروط الأتيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: فنيين معمل خرسانة جاهزة - في الجيزة مصر

فنيين معمل خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين معمل خرسانة جاهزة Concrete Laboratory Technician خبرة من 5 : 7 سنوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

20/4/2021
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