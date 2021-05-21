(فرصة عمل)
|عمال انتاج ) خريجين فقط : ال يقبل الطالب ( برواتب تبدأ من 2700 : 7000ج حسب المصنع وتوجد وجبات – شفت 12 ساعة بتوفير السكن و4 أيام إجازة – بأكتوبر والعبور والعاشر – تأمينات كاملة صحية واجتماعية وزيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل متوسط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094470
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3,000 جنيه
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2,000 ريال
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2,000 جنيه
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2,500 ريال
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