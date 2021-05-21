عمال انتاج ) خريجين فقط : ال يقبل الطالب ( برواتب تبدأ من 2700 : 7000ج حسب المصنع وتوجد وجبات – شفت 12 ساعة بتوفير السكن و4 أيام إجازة – بأكتوبر والعبور والعاشر – تأمينات كاملة صحية واجتماعية وزيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل متوسط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism