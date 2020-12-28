(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب4000 جنية +500 جنية حافز انتظام +ساعتين راحة+ سكن للمغتربين +سلف يومية+مواصلات داخلية موءهل متوسط السن من18:35 سنة +تاءمين صحى+ تاءمين اجتماعى+ زيادة سنوية مرتين فى السنة + حوافز ومكافاءت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندرين اورينتل
|التليفون:
|01016671246
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|34 عبدون بشير فيصل- الهرم الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079692
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