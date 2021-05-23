(فرصة عمل)
|عمال انتاج بـ أبو رواش بشفتات متغيرة – شفت 8 ساعات + مواصالت من فيصل – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094730
2,300 جنيه
3,700 جنيه
3,700 جنيه
3,200 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,200 جنيه
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2,500 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
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