عمال إنتاج

(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصلات داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات . للتواصل علي الواتس آب فقط 01156665046
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باى ساندز
|التليفون:
|01156665046
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|العنوان:
|5 عمارات الميرلاند - جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071873
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