عمالة منزلية من كينيا والفلبين بأقل الاسعار

(للبيع)
|نستقدم العمالة المنزلية من كينيا والفلبين بأسعار تناسب الجميع ، حيث أنهم مدربات ويهتمون بالاطفال وكبار السن . للاستفسارات يرجى التواصل معنا على : 0112662266 0554262255 0554262277 0554262288
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Araqah
|التليفون:
|0554262266
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|العنوان:
|Albadeea, Hamza Bin Abdulmutalib St.- Riyadh
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096595
1 ريال
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2,000 ريال
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1 ريال
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3,000 جنيه
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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1 ريال