عمالة مغربية في مختلف التخصصات جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097681
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