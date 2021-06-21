عمالة مغربية في مختلف التخصصات جاهزون للاستقدام

جوهرة المغرب للاستقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384