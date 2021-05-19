عمالة مغربية جاهزة للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستتقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج تهديكم شركة العربية أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097575
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