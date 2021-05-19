عمالة مغربية جاهزة للاستقدام

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تفاصيل الإعلان
جوهرة المغرب للاستتقدام للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية السادة / الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج تهديكم شركة العربية أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنيه عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلو معنا للاتصال بنا جوال+واتساب 00212707058384
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097575
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب عمال بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب عمال بدولة كندا

(للبيع)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا المرجو إرسال السيرة الذاتية باللغة ال.
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1/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم راقي بالدار البيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب سطاف كامل لمطعم راقي بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
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29/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
القسم: 

اتصل

26/4/2021
صورة الاعلان: معلم شاورما - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلم شاورما

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

متوفر من المغرب معلمين شاورما خبرة في جميع أنواع الشاورما و الخلطات محترفين للتواصل عبر هاتف أو الوا.
القسم: 

اتصل

26/4/2021
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صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما بالسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية

(للشراء (مطلوب))

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية الراتب 6500 درهم مغربية متوفر السكن و المواصلات و التامين الطبي المرجو .
القسم: 

6,500 درهم

19/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما بالسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية

(للشراء (مطلوب))

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية براتب 6500 درهم مغربي متوفر السكن والمواصلات والتامين الطبي المرجو التوا.
القسم: 

6,500 درهم

17/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما للعمل بالسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما للعمل بالسعودية الراتب 6500 درهم مغربية.
القسم: 

اتصل

16/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(للشراء (مطلوب))

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين و معلمي كريب دوي خبرة ع.
القسم: 

2,000 ريال

16/4/2021
صورة الاعلان: تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

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تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا المرجو إرسال السيرة الذاتية باللغة ال.
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اتصل

14/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب عمال بدولة كندا

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب عمال بدولة كندا تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا المرجو إرسال ال.
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2,000 درهم

7/4/2021
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مطلوب عمال للعمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب عمال للعمل بدولة كندا تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا المرجو إرس.
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6/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب نادلات و طباخين للعمل بمطعم فخم بالدارالبيضاء - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب نادلات و طباخين للعمل بمطعم فخم بالدارالبيضاء

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب نادلات و طباخين للعمل بمطعم فخم بالدارالبيضاء المرجو ارسال السيرة الذاتية او التواصل معنا على.
القسم: 

اتصل

6/4/2021
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