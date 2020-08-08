عماره420متر متشطبه للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ماره سكنيه ارضي + ميزانين ( ارضي مرتفع ) + 6 طوابق (20شقةو6محلات) علي الطريق الدائري بين مؤسسه الزكاه والمرج الجديدة على 3 شوارع واجهه 10 متر جانبي 6 متر و5متر مساحه اجماليه 420 متر طابق ارضي 6 محلات + ميزانين( ارضي مرتفع ) شقتين غرفتين وصاله ومطبخ وحمام كبار الطابق الاول : 3 شقق ( 2 شقه غرفتين وصاله ومطبخ وحمام ) + ( 1 شقه 3 غرف وصاله ومطبخ وحمام )متكرر لباقي الطوابق جميع الشقق متشطبة وجميع السلالم رخام ويوجد بها مرافق على الطريق الدائري بين المرج الجديده ومؤسسة الزكاه مطلوب 4300000/معاينه100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا مصطفى
التليفون: 01033162842

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المرج الجديده- المرج الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064435
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

تفصيل بدلة حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

تفصيل بدلة حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات بولو - زى المطاعم

تيشرتات بولو - زى المطاعم

(للبيع)

تيشرتات بولو - زى المطاعم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: كمامات الوجه

كمامات الوجه

(للبيع)

كمامات الوجه 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: شركه أدويه مصريه متخصصه بالمكملات الغذائيه تبحث عن و كيل بالخليج

شركه أدويه مصريه متخصصه بالمكملات الغذائيه تبحث عن و كيل بالخليج

(للاستثمار)

شركه فارماسيا شركه مصريه بها عدد من المنتجات و المكملات الغذائيه ذات الجوده العاليه منها منتج كولاجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: مدفن للبيع

مدفن للبيع

(للبيع)

مدفن مساحه 100 متر بالدراسه - القاهره الفاطميه بجوار السلطان برقوق مدافن المجاورين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

8/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقه للايجار بالمرج الجديده بالقرب من المترو

شقه للايجار بالمرج الجديده بالقرب من المترو

(للإيجار)

شقة للايجار على أعلى مستوى من التشطيب والموقع بالمرج الجديدة تتطل على العمومي على مسار محطة المترو و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: من #المالك_مباش ره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد

من #المالك_مباش ره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد

(للإيجار)

متاح الآن من #المالك_مباشره #شقة_مفروشة فرش أمريكي #للايجار بأرقى موقع بين #عباس_العقاد و #مكرم_عبيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائي أطفال بريدة

مطلوب أخصائي أطفال بريدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية تقويم اسنان

مطلوب اخصائية تقويم اسنان

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: شغالات ومربيات وجليسات للمسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

شغالات ومربيات وجليسات للمسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

شغالات ومربيات وجليسات للمسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01017902000 كل احتياجاتك من عمالة منز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: _مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات

_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات

(للبيع)

_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: ونش رفع عفش بالنزهه

ونش رفع عفش بالنزهه

(فرص)

شركات نقل اثاث شركات نقل عفش شركات نقل موبيليا افضل شركة نقل عفش شركات نقل الموبيليا بالقاهرة تقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر

899 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: " اكسترودر علف الاسماك الطافيه

" اكسترودر علف الاسماك الطافيه

(للبيع)

تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف الأسماك 🧐🔥 " اكسترودر علف الاسمك الطا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager