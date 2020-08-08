عماره420متر متشطبه للبيع

(للبيع)
|ماره سكنيه ارضي + ميزانين ( ارضي مرتفع ) + 6 طوابق (20شقةو6محلات) علي الطريق الدائري بين مؤسسه الزكاه والمرج الجديدة على 3 شوارع واجهه 10 متر جانبي 6 متر و5متر مساحه اجماليه 420 متر طابق ارضي 6 محلات + ميزانين( ارضي مرتفع ) شقتين غرفتين وصاله ومطبخ وحمام كبار الطابق الاول : 3 شقق ( 2 شقه غرفتين وصاله ومطبخ وحمام ) + ( 1 شقه 3 غرف وصاله ومطبخ وحمام )متكرر لباقي الطوابق جميع الشقق متشطبة وجميع السلالم رخام ويوجد بها مرافق على الطريق الدائري بين المرج الجديده ومؤسسة الزكاه مطلوب 4300000/معاينه100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا مصطفى
|التليفون:
|01033162842
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|العنوان:
|المرج الجديده- المرج الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064435
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