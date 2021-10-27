عماره للبيع بالهرم

(للبيع)
|للبيع بالهرم ******** عماره بالطالبيه 273 م خمس ادوار +عدد 2محل 13 شقه يوجد شقه ايجار دائم مطلوب 5000000 ج نهائي بتسهيلات 01120217207
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فتحي عبده إسحاق عبد العال
|التليفون:
|01120217207
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|العنوان:
|اسيوط ابنوب الموقف- اسيوط
أسيوط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108871
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