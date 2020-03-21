عماره او ارض بيع فورى بالهرم 200م

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) المكان : قبل مطلع كوبرى العمرانية الشرقيه امام بنزينة كارجاس وبجوار مدرسة الحسينية الخاصة وبالقرب من المترو التقسيم الداخلى للمبنى : عبارة عن 9 ادواريوجد 6 ادوار فقط للبيع باقى الادوار منهم دور مباع والاثنان الاخران ايجار مؤقت الدور شقة واحدة ومساحة الشقة 170متر الوصف :يوجد عدادات كهرباء بجميع الشقق ويوجد غاز ومياه وغرفة تحكم الاسانسير البيع وقتى بدون عوائق السعر قابل للتفا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد هشام
التليفون: 01121230208

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العنوان: اول كوبرى العمرانية الشرقيه امام بنزينة كارجاس بجوار مدرسة الحسينية الخاصة وبالقرب من المترو- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057380
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صورة الاعلان: للبيع عمارة 200م بالهرم - في الجيزة مصر

للبيع عمارة 200م بالهرم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التواصل والتعامل مع المالك مباشرة المكان الجيزه الهرم نصرالدين اول مطلع كوبرى العمرانية الشرقيه اما.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

21/3/2020
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