عماره او ارض بيع فورى بالهرم 200م

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) المكان : قبل مطلع كوبرى العمرانية الشرقيه امام بنزينة كارجاس وبجوار مدرسة الحسينية الخاصة وبالقرب من المترو التقسيم الداخلى للمبنى : عبارة عن 9 ادواريوجد 6 ادوار فقط للبيع باقى الادوار منهم دور مباع والاثنان الاخران ايجار مؤقت الدور شقة واحدة ومساحة الشقة 170متر الوصف :يوجد عدادات كهرباء بجميع الشقق ويوجد غاز ومياه وغرفة تحكم الاسانسير البيع وقتى بدون عوائق السعر قابل للتفا