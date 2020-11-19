عمارة للبيع بحدائق اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عمارة حدائق اكتوبر •للبيع عمارة كاملة للبيع بحدائق اكتوبر •مساحة الارض 511 متر •قريبة من طريق الفيوم مقابل كومباوند كنزى تطل على حديقة كبيره واجهه بحرى صريح •العمارة مكونه من بدروم بكامل المساحة وحديقة كبيرة •دور الارضى شقة بمدخل خاص نصف تشطيب بمساحة 300 متر •3 ادوار متكررة •الادوار المتكررة كل دور شقتين بمساحة 150 متر لكل شقة على الطوب الاحمر •الرووف مبنى على مساحة 25% والباقى تراس •تمت المطابقة عدادات الكهرباء متاحة - بيارات بالبدروم مع مضخات رفع •جراج •العمارة والاوراق معتمدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ali selim
التليفون: 01221500222

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العنوان: حدائق اكتوبر- حدائق اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/1/2021
رقم الإعلان: 2080034
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