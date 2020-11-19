عمارة للبيع بحدائق اكتوبر

عمارة حدائق اكتوبر •للبيع عمارة كاملة للبيع بحدائق اكتوبر •مساحة الارض 511 متر •قريبة من طريق الفيوم مقابل كومباوند كنزى تطل على حديقة كبيره واجهه بحرى صريح •العمارة مكونه من بدروم بكامل المساحة وحديقة كبيرة •دور الارضى شقة بمدخل خاص نصف تشطيب بمساحة 300 متر •3 ادوار متكررة •الادوار المتكررة كل دور شقتين بمساحة 150 متر لكل شقة على الطوب الاحمر •الرووف مبنى على مساحة 25% والباقى تراس •تمت المطابقة عدادات الكهرباء متاحة - بيارات بالبدروم مع مضخات رفع •جراج •العمارة والاوراق معتمدة