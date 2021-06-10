عمارة للبيع بالإسكندرية

(للبيع)
|عمارة سكنية للبيع في شارع المقتدر الحضرة الاسكندرية مساحتها 240 م مربع دورين و بها محلات تجاريه ايضا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد
|التليفون:
|00966503606015 , 00201005166106
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|العنوان:
|شارع المقتدر- الحضرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096541
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