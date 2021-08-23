عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره مساحه الارض 324م مساحة المبانى 225م العماره عباره عن ارضي مرتفع و 4 ادوار متكررو روف الارضي و الاول دوبلكس متشطب سوبر لوكس الدور التانى شقه واحده نصف تشطيب الدور الثالث و الرابع كل دور شقه واحده متقفله طوب احمر يوجد جنينه خلفيه و اماميه السعر المطلوب 5100000 جنيه لمزيد من التفاصيل و الصور برجاء التواصل على رقم 01006732803 او 01100337727 و للتواصل من خارج مصر برجاء اضافه 0200 وشكرا للساده الوسطاء