(للبيع)
|عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره مساحه الارض 324م مساحة المبانى 225م العماره عباره عن ارضي مرتفع و 4 ادوار متكررو روف الارضي و الاول دوبلكس متشطب سوبر لوكس الدور التانى شقه واحده نصف تشطيب الدور الثالث و الرابع كل دور شقه واحده متقفله طوب احمر يوجد جنينه خلفيه و اماميه السعر المطلوب 5100000 جنيه لمزيد من التفاصيل و الصور برجاء التواصل على رقم 01006732803 او 01100337727 و للتواصل من خارج مصر برجاء اضافه 0200 وشكرا للساده الوسطاء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طه
|التليفون:
|01006732803
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|العنوان:
|- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103210
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