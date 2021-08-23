عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عمارة كاملة للبيع ب6أكتوبر قريبه من محور الكفراوى بالقاهره مساحه الارض 324م مساحة المبانى 225م العماره عباره عن ارضي مرتفع و 4 ادوار متكررو روف الارضي و الاول دوبلكس متشطب سوبر لوكس الدور التانى شقه واحده نصف تشطيب الدور الثالث و الرابع كل دور شقه واحده متقفله طوب احمر يوجد جنينه خلفيه و اماميه السعر المطلوب 5100000 جنيه لمزيد من التفاصيل و الصور برجاء التواصل على رقم 01006732803 او 01100337727 و للتواصل من خارج مصر برجاء اضافه 0200 وشكرا للساده الوسطاء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طه
التليفون: 01006732803

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103210
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22/8/2021
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22/8/2021
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القسم: 

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22/8/2021
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