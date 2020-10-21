(للبيع)
|عمارة كاملة للبيع بالتوسعات الشمالية بالقرب من مول العرب للبيع عمارة مبنية بالكامل بالقرب من محور جمال عبد الناصر مساحة الارض 500 متر مبنية بدروم + ارضى + 3 أدوار + روف الدور على شقتين الواجهة متشطبة والشقق نصف تشطيب مطلوب 6,000,000 جنيه للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|التوسعات االشمالية- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070193
3,900,000 جنيه
2,900,000 جنيه