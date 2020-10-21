عمارة كاملة للبيع بالتوسعات الشمالية بالقرب من مول العرب

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عمارة كاملة للبيع بالتوسعات الشمالية بالقرب من مول العرب للبيع عمارة مبنية بالكامل بالقرب من محور جمال عبد الناصر مساحة الارض 500 متر مبنية بدروم + ارضى + 3 أدوار + روف الدور على شقتين الواجهة متشطبة والشقق نصف تشطيب مطلوب 6,000,000 جنيه للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: التوسعات االشمالية- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070193
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عمارة كاملة للبيع بالمحصورة (أ) حدائق اكتوبر للبيع عمارة كاملة بحدائق أكتوبر المنطقة السياحية (أ) ب.
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للبيع عماره كامله بالمحصورة أ بسعر لقطه

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للبيع عماره كامله بالمحصورة أ بسعر لقطه عماره بالمحصورة أ مبنيه بالكامل قريبه من نادي الزمالك وجامعه.
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