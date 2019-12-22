عمارة كاملة للبيع بالتجمع الخامس خطوات من محور محمد نجيب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عمارة كاملة للبيع بالتجمع الخامس خطوات من محور محمد نجيب - في القاهرة مصر

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عمارة ٣١٢معلي شارع رئيسي مساحة الأرض ٤ ادوار و دور جراج بأرضيات هليكوبتر و غرف سطح . الدور مساحته ١٨٠م مقسم الي شقتين ممكن ضمهم شقة واحدة . عمارة تشطيب خارجي فاخر و مداخل فاخرة . العمارة غير مجروحة . كاملة عدادات كهرباء و مياه و اسانسير ينقصه الكابينة و الموتور. قريبة للمدرسة اليابانية و مسجد حورية. مواصلات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليلي حجازي
التليفون: 01099507201

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العنوان: التجمع القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054973
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صورة الاعلان: منزل للبيع بالجبل الاصفر - في القاهرة مصر

منزل للبيع بالجبل الاصفر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

منزل للبيع بالجبل الاصفر بجوار محطه الصرف الصحي بالجبل الاصفر متفرع من شارع الاربعين على بعد 100 متر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

22/12/2019
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