عمارة كاملة للبيع بالتجمع الخامس خطوات من محور محمد نجيب

عمارة ٣١٢معلي شارع رئيسي مساحة الأرض ٤ ادوار و دور جراج بأرضيات هليكوبتر و غرف سطح . الدور مساحته ١٨٠م مقسم الي شقتين ممكن ضمهم شقة واحدة . عمارة تشطيب خارجي فاخر و مداخل فاخرة . العمارة غير مجروحة . كاملة عدادات كهرباء و مياه و اسانسير ينقصه الكابينة و الموتور. قريبة للمدرسة اليابانية و مسجد حورية. مواصلات