عمارة كاملة للبيع بالتجمع الخامس خطوات من محور محمد نجيب

(للبيع)
|عمارة ٣١٢معلي شارع رئيسي مساحة الأرض ٤ ادوار و دور جراج بأرضيات هليكوبتر و غرف سطح . الدور مساحته ١٨٠م مقسم الي شقتين ممكن ضمهم شقة واحدة . عمارة تشطيب خارجي فاخر و مداخل فاخرة . العمارة غير مجروحة . كاملة عدادات كهرباء و مياه و اسانسير ينقصه الكابينة و الموتور. قريبة للمدرسة اليابانية و مسجد حورية. مواصلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليلي حجازي
|التليفون:
|01099507201
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|العنوان:
|التجمع القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054973
1,200,000 جنيه