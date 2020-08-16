علي نهر النيل والمعالم الحضارية امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)
|في لاسيرينا ميني ايجيب بالعين السخنة تعالي امتلك شاليه ع نهر النيل والمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتي اتصل ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|146,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065208
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