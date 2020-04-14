علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|شاليهك علي نهر النيل في اجمل قرية بالسخنة وحواليك المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وبرج القاهرة وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ورمسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وصيف في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057869
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