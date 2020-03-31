علي نهر النيل عيش احلي ايام حياتك وصيف مع اولادك في السخنة

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وعيش احلي ايام حياتك علي نهر النيل وصيف مع اولادك علي بحر السخنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وخدماتك كلها جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|72,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057136
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