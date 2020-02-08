علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وقضي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بالاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك ومعالم حضارية وسياحية تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052001
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