علي فيو رائع للبحيرات الصناعية امتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للبحيرات الصناعية وعلي اجمل لاند سكيب ف كمبوند zavani وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات غيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063800
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