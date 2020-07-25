علي فيو رائع للبحيرات الصناعية امتلك شقتك في العاصمة

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للبحيرات الصناعية وعلي اجمل لاند سكيب ف كمبوند zavani وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وخدمات غيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب