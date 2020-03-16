علي طريق السويس فليتك بدون مقدم وكمبوند كامل المرافق والخدمات

امتلك فيلتك علي طريق السويس باميز كمبوند بالقاهرة الجديدة علي مساحة 1300 فدان وبدون مقدم وبدون فوايد وقسط علي 10 سنين بمساحات داخل الكمبوند تبدا من 174 م ل 500 م يعني اختار المساحة اللي تناسبك انت وافراد عيلتك واستمتع بخدمات ( مدارس انترناشونال – كوميرشال ايريا – مول علي مساحة 14 فدان واكبر لاجونز علي مساحة 14 فدان – جراجات خاصة – مطاعم –كافيهات -حمامات سباحة – لاند سكيب – سبا جيم كل اللي تتخيلة واكتر في كمبوند سراي ) للتفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحة كلمنا علي 01211411556