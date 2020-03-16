علي طريق السويس فليتك بدون مقدم وكمبوند كامل المرافق والخدمات

(للبيع)
|امتلك فيلتك علي طريق السويس باميز كمبوند بالقاهرة الجديدة علي مساحة 1300 فدان وبدون مقدم وبدون فوايد وقسط علي 10 سنين بمساحات داخل الكمبوند تبدا من 174 م ل 500 م يعني اختار المساحة اللي تناسبك انت وافراد عيلتك واستمتع بخدمات ( مدارس انترناشونال – كوميرشال ايريا – مول علي مساحة 14 فدان واكبر لاجونز علي مساحة 14 فدان – جراجات خاصة – مطاعم –كافيهات -حمامات سباحة – لاند سكيب – سبا جيم كل اللي تتخيلة واكتر في كمبوند سراي ) للتفاصيل اكتر عن الوحدات المتاحة كلمنا علي 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056168
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