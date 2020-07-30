علي راس سدر روح وابسط اولادك علي احلي بحر

امتلك شاليه في راس سدر و روح صيف مع اولادك واستمتنع بأحلي مصيف ع اجمل بحر من غير فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل