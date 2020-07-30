علي راس سدر روح وابسط اولادك علي احلي بحر

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر و روح صيف مع اولادك واستمتنع بأحلي مصيف ع اجمل بحر من غير فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064109
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