علي حمامات السباحة والاكوا بارك امتلك شاليه بالسخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه الاحلام في لاسيرينا السخنة علي حمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او اصحابك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول السنة وكمان هتستثمر براحتك في اي وقت وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مول تجاري وفندق 5 نجوم ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053267
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