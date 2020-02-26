علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من 200متر لحي الفيلات علي شوارع تتميز بالاتساع وتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435