علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالا

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تفاصيل الإعلان
علي بعد امتار من الدائري وكارفور والداون تاون هتبني فيلتك في ارقي مكان بالاسكندريه بمساحات تبدأ من 200متر لحي الفيلات علي شوارع تتميز بالاتساع وتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054477
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25/2/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع م - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع متوفر به جميع الخدمات ويوجد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات - في الإسكندرية مصر

لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات انت علي الطريق الدائري مب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

25/2/2020
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استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت

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استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان تاون في قلب حي الفيلات ارض .
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القسم: 

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25/2/2020
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ارض للبيع بحي الفيلات في قلب الاسكندرية، عروس البحر المتوسط مساحة الارض 200م ممكن تبني عليها فيلا وح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: ارض فضاء مساحة 600م ناصيه علي بعد امتار من الطريق الدائري بالقرب من كارفور - في الإسكندرية مصر

ارض فضاء مساحة 600م ناصيه علي بعد امتار من الطريق الدائري بالقرب من كارفور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض فضاء مساحة 600م ناصيه علي بعد امتار من الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/2/2020
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