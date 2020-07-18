علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وعيش احلي مغامرة مع اولادك في الاكوا بارك وحمامات السباحة وهتصتاد براحتك في مارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 76,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063219
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14/7/2020
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11/7/2020
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9/7/2020
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صورة الاعلان: تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

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8/7/2020
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قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

188,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك - في جنوب سيناء مصر

كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

73,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضى احلى صيف فى راس سدر وامتلك شاليه بروف 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز صيف احلى تعالى عندنا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة واكوا بارك وكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي بحر لاسيرينا باي راس سدر وممكن تقضي الويك اند في اي مكان وهتستمتع بكل الخدمات حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

27/6/2020
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