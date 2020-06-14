علي بحر السخنة احلم وغني براحتك وصيف كل يوم

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة واحلم وغني وعيش حياتك براحتك زي مانت عايز ومن غير ازعاج وامتلك شاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060769
106,000 جنيه
118,000 جنيه
79,000 جنيه
212,000 جنيه
159,000 جنيه
135,000 جنيه
458,000 جنيه
452,000 جنيه
165,000 جنيه
174,000 جنيه
476,000 جنيه
154,000 جنيه
161,000 جنيه
167,000 جنيه
323,000 جنيه