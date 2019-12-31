علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)
|شاليهك علي النيل في السخنة ؟؟ ايوة الشاليه علي النيل في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة وكمان جمب المعالم الحضارية وهتستمتع بكل خدمات القرية مول تجاري وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا علي كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|107,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047214
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