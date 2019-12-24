علي الكيلو 180 في طريق اسكندرية مطروح امتلك شاليهك في قريتنا بمقدم 10%

(للبيع)
|بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين امتلك شاليهك في قريتنا في الساحل وعيش حياة الرفاهية واستمتع بالراحة علي اجمل الشواطي والتصميمات العالمية لاند سكيب ولاجونز حمامات سباحة التفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046511
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