علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر

(للبيع)
|علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالجوار من المدرسه المصريه الامريكية والمدرسه السويسرية بمساحات تبدأ من 100م والتي تصلح لجميع الاغراض وحواليك كل الخدمات الي ممكن تحتاجها علي مدار 24ساعه ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054582
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2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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