علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر

علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندريه وبالجوار من المدرسه المصريه الامريكية والمدرسه السويسرية بمساحات تبدأ من 100م والتي تصلح لجميع الاغراض وحواليك كل الخدمات الي ممكن تحتاجها علي مدار 24ساعه ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435