علي الاكوا بارك وحمامات السباحة هتصيف وانت مرتاح

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وصيف طول السنة براحتك وانت مرتاح ومع عيلتك او اصحابك وكمان هتقدر تستثمر براحتك في اي وقت انت عايزه وشاليهك جمب الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من مول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمان الفرش هدية يلا متضيعش الفرصة وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وصيف في احلي شاليه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047888
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