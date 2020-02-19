علي اكبر اكوا بارك امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك وخلي اولادك مبسوطين ومصيفهم احلي وكمان هتروح تصيف او تشتي في اي وقت طول السنة وشاليهك جمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومول تجاري وفندق 5 نجوم وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر