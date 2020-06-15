علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي علي 01279848994 وصيف في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060845
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