علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي علي 01279848994 وصيف في السخنة