علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر

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صورة الاعلان: علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك علي احلي بحر واستمتع بالهدوء والاسترخاء والاستجمام علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054687
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صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر

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1/3/2020
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1/3/2020
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امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر

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1/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر

(للبيع)

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29/2/2020
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لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للبيع)

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العنوان:

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170,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
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صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى وقريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وفندق 5 نجوم شاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر علوى بروف 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدروعيش حياة حقيقية وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ومن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وشوف الطبيعة الروعة علي بحر راس سدر واستمتع بأحلي جو معتدل طول ايام السنة وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا - في جنوب سيناء مصر

املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا واحلي جو في راس سدر بأمتلاكك شاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

24/2/2020
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