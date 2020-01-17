علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)
|علي اجمل ڨيو في راس سدر امتلك شاليهك برووف خاص وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية الاكوا بارك وحمامات سباحة ومنطقة ملاعب وكيدز اريا ومان هتبقي مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان في مول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049348
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