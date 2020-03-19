علي اجمل كريستال لاجون امتلك شقتك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)
|مفيش احلي من انك تصحي كل يوم علي اجمل فيو من شقتك علي اجمل كريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتييير وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بمقدم بسيط وبالتقسط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|249,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056418
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