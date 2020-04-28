علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|صيف مع اولادك علي اجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكماان شاليهك علي نهر النيل بمساحة 90م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات اكوا بارك ومارينا للصيد وحمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058563
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