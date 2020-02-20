علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بكمبوند green avenue وهتستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات غيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053566
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي بأمتلاكك شقتة بالعاصمة الادارية الجديدة هتضمن مستقبل اولادك بأستثمار ناجح ومضمون وشقتك قريبة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمر براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون اي وفوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

799,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت - في القاهرة مصر

يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (ريسبشن +3 غرف من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك بروف 100م فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 275م (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بـمدينه العبور * شقة 270 م امامي عباره عن : (3 نوم +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بخدماتك الترفيهية مولات وملاهى وكافيهات ومطاعم وحاجات تانية كتير قريبة من شقتك 190م (ريسبشن +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من عيادات الطبية والمستشفيات والمدارس وكافيهات 150م تشطيب اكسترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت - في القاهرة مصر

امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وقريبة للمولات ومطاعم وكافيهات وملاهى ومستشفيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فكر دلوقتى وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 32م قريب من اطول برج فى افريقيا والحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall - في القاهرة مصر

قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اختار القرار الصح وامتلك عيادتك فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا واكبر كثافة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

462,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90 - في القاهرة مصر

شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد - في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك واستثمر بالعاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد وهتبقي مستقبل ليك ولاولادك و وسط كل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة وهتسكن في ارقي واهدي كمبوند ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager