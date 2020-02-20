علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بكمبوند green avenue وهتستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات غيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053566
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