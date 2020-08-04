علي اجمل فيو للكريستال لاجون امتلك شقتك في العاصمة

امتلك شقتك علي اجمل فيو للكريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السفارات مباشرة والشقة 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) جمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا نادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانبة كتير يلا كلمنا حالا علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب