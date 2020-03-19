علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا

(للبيع)
|فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر واولادك هيتبسطوا بالخدمات الترفيهية من حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وفرح عيلتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056427
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