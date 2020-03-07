علي اجمل شاطئ رملي هتستمتع بالمصيف في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك الخاص علي اجمل شاطئ رملي واستمتع بالمصيف طووول السنة مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055268
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