علي اجمل شاطئ رملي امتلك في السخنة

(للتقسيط)
|علي اجمل شاطئ رملي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة باقل مقدم وبدون فترة سداد وبدون فوائد واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057368
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