علي اجمل شاطئ رملي امتلك في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ رملي امتلك في السخنة - في السويس مصر

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علي اجمل شاطئ رملي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة باقل مقدم وبدون فترة سداد وبدون فوائد واستمتع مع اولادك بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 308,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057368
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من غير تأخير امتلك في السخنة علي نهر النيل

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يلا من غير تأخير امتلك في السخنة علي نهر النيل وعلي اجمل المعالم الحضارية بأقل مقدم واطول فترة سداد .
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6/4/2020
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6/4/2020
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الاستثماراللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى بالم بيتش

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6/4/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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6/4/2020
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(للبيع)

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القسم: 

178,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: ريح بالك وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

بالك مرتاح بامتلاك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ).
العنوان:

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القسم: 

205,000 جنيه

3/4/2020
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صورة الاعلان: في جو هادي ومنعش هتصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

في جو هادي ومنعش هتصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك في جو هادئ ومنعش وهتستمتع بأحلي الخدمات الل هتفرح اول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: متتأخرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح - في السويس مصر

متتأخرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

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- في السويس مصر

متتأخرش كتير في قرارك ومتضيعش علي نفسك الفرصة وامتلك شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: بارخص الاسعار امتلك شاليهك بروف فى العين السخنة - في السويس مصر

بارخص الاسعار امتلك شاليهك بروف فى العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف مميز 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل عيش احلي ايام حياتك وصيف مع اولادك في السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل عيش احلي ايام حياتك وصيف مع اولادك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وعيش احلي ايام حياتك علي نهر النيل وصيف مع اولادك علي بحر السخنة وشاليهك 75.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور تانى قريب من مطاعم فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع دور تانى قريب من مطاعم فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بدور تانى وبروف مميز امتلك شاليهك فى السخنة 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في بالم بيتش وسط خدمات ملهاش مثيل - في السويس مصر

شاليهك في بالم بيتش وسط خدمات ملهاش مثيل

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 100م بروف مميز (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام )عشان تستمتع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار - في السويس مصر

استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

طول مانت عايش هتلاقي استثمار رايح واستثمار جاي ومش هتلاقي نجاح زي نجاحك في استثمارك شاليه في لاسيرين.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

صيفك عندنا مختلف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والبنانا و الباراشوت و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لحياة سعيدة فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع لحياة سعيدة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياة سعيدة مع اسرتك وامتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

30/3/2020
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