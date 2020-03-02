علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل بحر وقضي احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتسهر براحتك علي البحر وكمان في الكافيهات او المطاعم واولادك هيستمتعوا بالكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054851
165,000 جنيه
150,000 جنيه
323,000 جنيه
105,000 جنيه
273,000 جنيه
197,000 جنيه
329,000 جنيه
328,000 جنيه
172,000 جنيه
115,000 جنيه
173,000 جنيه
154,000 جنيه
152,000 جنيه
175,000 جنيه
147,000 جنيه