علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل بحر وقضي احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتسهر براحتك علي البحر وكمان في الكافيهات او المطاعم واولادك هيستمتعوا بالكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة