على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه فى السخنة ع بعد 60 دقيقة من القاهرة قريب من حمامات السباحة ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد بمساحة 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا كلمنا على 01201135481 وعيش احلى جو فى شاليهك فى السخنة