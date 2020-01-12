على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه فى السخنة ع بعد 60 دقيقة من القاهرة قريب من حمامات السباحة ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد بمساحة 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا كلمنا على 01201135481 وعيش احلى جو فى شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048646
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