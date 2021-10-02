على البحر مباشرة بميامى شقة للبيع 165م أمام نادى السيارات بال3 ناصية

(للبيع)
|كود 2073 بسم الله الرحمن الرحيم على البحر مباشرة سيدى بشر بعروس البحر اسكن وصيف واستثمر بضمان النجارللاستثمار شقة للبيع 165م بميامى أمام نادى السيارات 3غرف رسيبشن3 قطع 2حمام مطبخ رخصه اقصى ارتفاع الدور ال3 ناصية 2مصعد مدخل فاخر سلالم رخام امن بواب مبانى 2015 تشطيب سوبرلوكس عدادات مياة ك غاز السعر مليون و 300 الف ت 01273484565 - 01060070782
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجارللاستثمار
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى على البحر مباشر- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2021
|رقم الإعلان:
|2109015
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