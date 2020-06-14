علم اولادك تاريخ الفراعنة وروح صيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة اولادك هيصيفوا ويتعلموا تاريخ المصريين القدماء ومش هتلاقي احسن من كدة والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وخدمات تانية كتير كلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|106,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060765
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