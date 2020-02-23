(للبيع)
|علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان بمعني. انك ساكن ف كمباوند. خصوصيه +رفاهيه+ وتميز وكمان استثمار. راقي علي اعلي مستوي بمساحات مميزة تبدأ من 200م علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053922
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