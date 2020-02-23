علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان بمعني. انك ساكن ف كمباوند. خصوصيه +رفاهيه+ وتميز وكمان استثمار. راقي علي اعلي مستوي بمساحات مميزة تبدأ من 200م علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435