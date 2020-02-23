علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة

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تفاصيل الإعلان
علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان بمعني. انك ساكن ف كمباوند. خصوصيه +رفاهيه+ وتميز وكمان استثمار. راقي علي اعلي مستوي بمساحات مميزة تبدأ من 200م علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053922
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22/2/2020
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القسم: 

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م - في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م متوسط سعر المتر 700ج ببرج العرب للتواصل 01001910248 012233.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون اراضي حي عماير وحي فيلات بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع الخدما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

(للبيع)

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تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندريه.
العنوان:

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20/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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20/2/2020
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قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه بمساحات مميزة ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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